WRC, Richard Millener: “Em última análise, saímos do rali mais difícil do calendário com um quarto lugar…” | AutoSport

A M-Sport Ford World Rally Team continua sem sorte, se é que se pode falar em sorte quando simplesmente o material ‘parte’, e isso foi mais uma vez notório no Rali da Acrópole, na Grécia, um dos eventos mais desafiantes do calendário do Campeonato do Mundo de Ralis. A equipa assistiu a um forte desempenho de Ott Tänak, mas só depois de se atrasar com um problema na bomba de água do carro, enquanto Pierre-Louis Loubet quase nem arrancou, também devido a problemas mecânicos.

Ott Tänak viu as esperanças da equipa frustradas quando um problema na zona de montagem de pneus na sexta-feira de manhã levou a reparações demoradas na bomba de água do carro. Numa demonstração de resiliência sem fim, Tänak continuou na etapa da tarde, apesar de ter sofrido uma penalização de 3 minutos e 40 segundos, e conseguiu duas vitórias em troços. No sábado, Tänak teve de lidar com uma posição de estrada difícil, mas continuou a lutar, ganhando tempo e posições ao longo do dia. No final do dia, o piloto voltou ao quarto lugar da geral. O terceiro melhor tempo na última power stage do evento permitiu-lhe ganhar mais três valiosos pontos para o campeonato.

Pierre-Louis Loubet viria a sofrer um fim de semana muito difícil. Um problema com a bomba de água na manhã de sexta-feira obrigou-o a parar antes mesmo de poder enfrentar a primeira especial.

Para Richard Millener, Chefe de Equipa do WRC: “Em última análise, saímos daquele que será o rali mais difícil do calendário com um quarto lugar na geral. Considerando a posição em que nos encontrámos na sexta-feira, temos de estar satisfeitos com isso. Mas, é certamente um caso do que poderia ter sido. Tenho muita pena do Pierre, especialmente porque ele estava tão preparado para esta prova, mas os ralis podem ser cruéis por vezes e sei que ele vai recuperar. Gostaria também de agradecer ao Ott e ao Martin pela sua determinação em não desistir, essa mentalidade ajudou a equipa a continuar a lutar e a obter o resultado deste fim de semana. O Grégoire e o Adrien também tiveram um fim de semana fantástico na categoria Rally2, mostrando ainda mais os progressos que estamos a fazer com o Fiesta.

Antes de deixarmos a Grécia, uma menção especial aos organizadores e à FIA, que trabalharam incansavelmente para garantir que tivéssemos um evento este fim de semana. Os pensamentos da equipa continuam com as pessoas afetadas pelas graves inundações que antecederam o evento, mas espero que os fãs tenham gostado de ver a ação neste fim de semana, depois de uns dias difíceis. Agora temos duas semanas antes do Rali do Chile, onde vamos procurar outro forte desempenho da equipa”, disse Millener, que sabe bem que o resultado de Tanak é extremamente lisonjeiro, e não por culpa dele, mas sim da equipa, que viu os dois carros pararem pelo mesmo motivo.