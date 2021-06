WRC, Richard Millener e os sistemas híbridos dos Rally1: “Para já só a perceber como funcionam” | AutoSport

Depois de no Rali de Portugal terem surgido algumas dúvidas quanto à forma de utilização dos sistemas híbridos nos Rally1 de 202, com discursos um pouco antagónicos por parte de alguns responsáveis, perguntámos a Richard Millener, da M-Sport que nos explicasse qual é o ponto da situação. À questão se já há regras totalmente definidas o que respeita à utilização dos sistema híbridos, a resposta é clara: “Não totalmente, há algumas linhas gerais, no que respeita a algumas das questões principais, mas precisamos de mais informação da FIA e do Promotor do WRC, precisamos ainda de garantir que o sistema seja usado de uma forma justa e sensata, que não faça os custos aumentar. De momento, todas as equipas estão no mesmo ponto, simplesmente testando as unidades e a perceber como funcionam, sendo que nos próximos meses iremos refinar a forma como tudo é usado. Ainda não há informação suficiente para dizer exatamente como, pois esse é um ponto de discussão que ainda está em cima da mesa”, disse.