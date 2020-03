WRC, Richard Millener: “É o pior que nos podia acontecer”

O primeiro dia de Rali do México ficou marcado pelo dramático abandono de Esapekka Lappi e Janne Ferm, já que o seu Ford Fiesta WRC foi ‘engolido’ pelas chamas no final da PE7. Os finlandeses estavam em quarto lugar e a aproximarem-se dos lugares do pódio quando o desastre aconteceu. Apesar dos melhores esforços da equipa, que parou no controlo e logo aí tentou apagar o princípio de incêndio, nada puderam fazer para salvar o carro, que ardeu por completo depois de a Lappi o ter afastado heroicamente da zona de controlo. Na verdade, um carro perdido é um duro golpe para a equipa privada M-Sport, mas felizmente, e mais importante, todos ficaram em segurança e ilesos: “É o pior que nos podia acontecer, tendo em conta o nosso orçamento que já é tão apertado. Felizmente eles estão bem, mas isto é mesmo muito mau para nós. Sofremos um grande golpe hoje. É difícil dizer exatamente o que aconteceu, mas parece que um pouco de óleo quente pode ter vazado no escape. Todos tentaram ao máximo apagar as chamas, mas uma vez que um princípio de incêndio acontece, é quase impossível pará-lo. Por isso, o mérito é todo do Esapekka e do Janne por terem levado o carro para um local seguro.

Não é segredo que esta perda terá realmente um grande impacto na M-Sport, não sabemos quando o campeonato será retomado, o que torna a situação realmente difícil neste momento. Volto a dizer, apesar de tudo e de todas as repercussões, o mais importante é que todos estão a salvo e ilesos”.