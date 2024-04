WRC, Richard Millener: “condução irrepreensível, madura e impressionante do Adrien (Fourmaux)”

Depois de uma boa lição de como sobreviver ao rali mais difícil do Mundial de Ralis, Adrien Fourmaux e Alex Coria conquistaram o seu segundo pódio consecutivo com mais um terceiro lugar à geral num dramático Rali Safari.

A dupla francesa lutou nas condições tipicamente complicadas da prova africana, mostrando coragem, determinação e uma abordagem calculada durante todo o rali. A condução inteligente de Fourmaux, repleta de simpatia mecânica e respeito por troços incrivelmente difíceis, levou-o mais uma vez ao pódio no seu Ford Puma Rally1.

Ainda fresco do seu primeiro pódio no Rali da Suécia no mês passado, Fourmaux começou no Quénia com uma abordagem comedida, estabelecendo um ritmo forte nas especiais de abertura de quinta e sexta-feira, mas concentrando-se fortemente na consistência em vez da velocidade pura. A sexta-feira ofereceu algumas condições quenianas clássicas: duras, técnicas e repletas de perigos no final do dia. Mas Fourmaux esquivou-se a todos eles, mantendo-se afastado dos problemas e fazendo a condução que lhe era pedida para terminar o dia em quinto lugar da geral.

O sábado trouxe o dia mais difícil do rali, com a chuva da noite a resultar em troços cheios de lama profunda e condições escorregadias. Fourmaux manteve o tato, navegando nas condições variáveis e respeitando as limitações dos troços. Mantendo a cabeça fria enquanto as outras equipas ficavam pelo caminho, Fourmaux chegou ao fim do dia em terceiro lugar da geral. O francês manteve esta abordagem no domingo, conduzindo as seis especiais com cuidado para manter a sua posição no pódio. Assegurou 17 pontos e manteve o seu terceiro lugar no campeonato de pilotos.

Grégoire Munster fez uma forte estreia no seu primeiro Rali Safari em máquinas de topo. Adoptando uma abordagem semelhante à do seu colega de equipa, Munster começou com um ritmo moderado, a fim de maximizar a sua aprendizagem e compreensão, fez uma condução madura durante toda a sexta-feira, evitando erros, mas infelizmente, um erro no troço de abertura de sábado causou danos na suspensão traseira. Apesar dos seus esforços, Munster e o copiloto Louka não conseguiram reparar o carro e o seu dia terminou aí. De volta à prova no domingo, Munster acumulou mais quilómetros e experiência valiosa nos Rally1 em terra, bem como dois pontos no campeonato de pilotos.

Jourdan Serderidis regressou à equipa e viveu mais uma aventura fantástica, ficando em nono lugar na geral e conquistando mais um bom resultado no Safari Rally Kenya, o que é extraordinariamente impressionante depois de não ter estado no Puma desde o Rally da Grécia no ano passado.

“Este rali não é nada fácil, pode atirar tudo contra nós e, mais uma vez, foi o que aconteceu. No entanto, uma condução irrepreensível, madura e incrivelmente impressionante de Adrien e Alex traduz-se num segundo pódio consecutivo e em mais uma demonstração do nível que estes dois alcançaram. Para Gregoire, foi um fim de semana de altos e baixos, mas, no geral, estou novamente muito impressionado com o que ele conseguiu, tendo em conta a sua experiência e a do Louis. Foi também muito bom ter o Jourdan connosco para partilhar este resultado. Finalmente, uma nota para a equipa que preparou carros impecáveis e o resultado deve-se tanto a eles como às equipas”, disse Richard Millener, Diretor da Equipa.