WRC, Richard Millener: “As condições parecem perfeitas, estamos ansiosos pelo desafio e espectáculo”

A M-Sport Ford aventura-se este fim de semana no norte ‘congelado’ já que o Mundial de Ralis faz a sua estreia no Círculo Ártico no recém-formado Rali Ártico/Finlândia. A equipa vai apresentar dois Ford Fiesta WRC para Teemu Suninen e Gus Greensmith. Dois Ford Fiesta WRC adicionais foram também inscritos para Lorenzo Bertelli e Janne Tuohino, com Martin Prokop a juntar-se a Adrien Fourmaux no WRC 2 com os Fiesta Rally2.

O Rally é conhecido pelos seus extremos, e esta semana a equipa será sujeita a temperaturas tão baixas quanto cerca de -30˚C. As horas limitadas de luz do dia nas florestas finlandesas levarão a que vários troços se corram à noite. Para o diretor da equipa, Richard Millener: “Desde que este evento foi anunciado, todos têm estado ansiosos por ele. As condições parecem perfeitas, e eu não falei com uma única pessoa que não esteja ansiosa pelo desafio e espectáculo que esperamos em Rovaniemi – por isso, tirem os chapéus à equipa organizadora por ter reunido tudo num espaço de tempo tão curto!

Quanto à nossa equipa, estamos atualmente no meio de um teste pré-evento no norte da Finlândia – com cada piloto a ter um dia inteiro ao volante.

Os ralis de neve têm tudo a ver com confiança, e a estas velocidades pode perder-se muito tempo se não se sentir confortável ao volante. É por isso que é tão importante para os pilotos ter um bom teste – para obter a experiência, mas também para criar confiança com os novos pneus e as novas condições, para além de encontrar uma configuração que aumente essa confiança durante todo o rali.

A competição será extremamente forte, mas vimos um vislumbre do que Teemu foi capaz de fazer em Monte e temos confiança na sua capacidade. Seria óptimo ver mais alguns momentos fortes virem dele esta semana, e quando as condições forem mais complicadas é onde penso que o veremos mostrar o que ele pode fazer.

Já o Gus e o Adrien têm muito pouca experiência na neve quando comparados com os seus rivais, por isso este evento terá tudo a ver com a concentração no seu próprio desempenho e progresso. Queremos vê-los melhorar à medida que o fim-de-semana avança, mas também queremos vê-los divertirem-se. Malcolm sempre disse que um piloto proporciona mais velocidade quando está a desfrutar da sua condução – e é isso que queremos ajudar as três duplas a alcançar esta semana”.