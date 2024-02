WRC: Richard Millener ‘acaba’ com os rumores de Loeb na M-Sport este ano | AutoSport

Nos últimos tempos surgiram rumores que Sébastien Loeb poderia voltar a correr com a M-Sport/Ford este ano, um ‘mentidero’ que tinha muito pouca lógica face ao trabalho que o francês tem para fazer com a Dacia e a Prodrive no desenvolvimento do no carro do Dakar, e agora o chefe da equipa M-Sport Ford, Richard Millener, deixou claro que isso não está nos planos da equipa: ao DirtFish, Millener disse: “Não me interpretem mal, trabalhar com um nove vezes campeão mundial é sempre algo que ficaríamos felizes em fazer, mas não temos planos para isso. Definimos a nossa posição para esta temporada e o programa é muito baseado em Adrien [Fourmaux] e Grégoire [Munster]”, deixando claro que não há dinheiro para essas aventuras.