WRC: Resumos do Rali da Suécia (vídeo) | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, venceram o Rali da Suécia, primeiro triunfo do novo Toyota GR Yaris Rally1. 21 anos do pai, Harri Rovanpera, ter vencido na Suécia, o seu único triunfo no WRC, agora foi a vez do filho. Veja os resumos vídeo dos vários dias.

WRC: Resumos do Rali da Suécia (vídeo)