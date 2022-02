WRC: Renault com Rally3 em 2023 | AutoSport

Sabe o que é que o Renault 5 Turbo, 5 Maxi Turbo, 17 Gordini, 5 GT Turbo, Alpine, 21 Turbo, 11 Turbo, Clio Rally4, Rally5, Clio Maxi ou Mégane Maxi têm em comum? São todos carros de duas rodas motrizes. Nunca a Renault construiu um carro de tração total para ralis, mas isso acaba agora pois a marca francesa confirmou o seu plano de lançar um Rally3 até abril de 2023.

Neste momento só a M-Sport/Ford têm um Rally3, a Toyota está a pensar construir um – e já tem uma excelente base, o GR Yaris da Iberian Cup – mas a Renault vai entrar no terceiro nível da Pirâmide de Ralis da FIA.

Há, como se sabe, versões de Rally4 e Rally5 de tração dianteira e também um Alpine A110 com tração traseira nos RGT. O Rally3 será o primeiro 4X4 nos ralis da marca. Apesar da M-Sport ter contrato até 2024 com o Junior WRC, o WRC3 é hoje em dia disputado com Rally3, e nada impede outros concorrentes de correr com outras marcas.