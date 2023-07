WRC: Regulamentos de 2025 mais perto, mas pode ainda haver novo fornecedor ‘híbrido’ | AutoSport

A FIA, o Promotor do WRC e as equipas reuniram na Estónia para delinear os regulamentos do WRC 2025 e 2026, estando prevista para 2027 uma cada vez mais provável grande reformulação. Os atuais regulamentos híbridos dos Rally1, deverão manter-se com algumas alterações, ainda que isso se mantenha dependente de um eventual acordo com a Compact Dynamics, que até aqui tem estado abaixo das expectativas quanto ao material híbrido que forneceu ao WRC. É um sistema simples, cuja indústria automóvel já ultrapassou há muito, mas que ainda assim tem dado muitas dores de cabeça às equipas devido à falta de fiabilidade, vezes demais ao longo deste ano e meio. A ideia era que para os próximos regulamentos o sistema fosse evoluído e a razão pela qual continuamos a ouvir ‘se’ a Compact Dynamics continuar tem a ver com os ‘desejos’ de ambas as partes: uns querem mais e melhor, outros querem mais dinheiro. Vamos ver como isto termina, provavelmente em acordo…

A FIA quer estender o acordo com a Compact Dynamics, mas não está excluído novo fornecedor.

Quanto aos ‘desejos’ da FIA e das equipas, Toyota, Hyundai e M-Sport Ford, a reunião da Estónia foi frutífera e as partes estão segundo disse a FIA “na mesma página”. Contudo, nessa reunião da Estónio foram tratados também outros aspetos do WRC que nada têm a ver com a tecnologia, mas desses falaremos noutro lado…