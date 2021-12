WRC: Regresso de Sebastien Loeb confirmado | AutoSport

O regresso de Sebastien Loeb ao WRC está confirmado. A M-Sport anunciou que o nove vezes campeão do mundo de WRC regressará ao mundial de ralis na primeira prova do ano, em Monte Carlo.

Não há fumo sem fogo e o fumo foi muito durante os últimos meses. Loeb testou com o Puma Rally1 várias vezes e o regresso ao WRC parecia quase uma inevitabilidade. Está agora confirmado que Loeb regressa ao mundial de ralis, aos 47 anos. Para já, só está confirmada a participação na jornada inaugural, no Monte Carlo, faltando ainda saber se fará outras provas e quais. Adrien Fourmaux também foi confirmado a tempo inteiro pela estrutura britânica.

“É bom trabalhar com a M-Sport, é uma equipa muito profissional e que sabe como construir bons carros”, disse Loeb. “Desde o início da minha carreira que lutava contra a Ford, mas sempre soube que [o chefe] Malcolm [Wilson] era alguém muito envolvido na equipa e apaixonado pelo rali, sempre tivemos uma boa relação. Estou realmente entusiasmado para Monte Carlo, é realmente um desafio excitante”.

O chefe da M-Sport Malcolm Wilson acrescentou: “Iniciar o novo regulamento do WRC com um alinhamento tão forte é algo de que me orgulho muito e vai mostrar a fé que estes tipos têm no novo Puma Rally1”.

Este regresso aos ralis recebeu a bênção da Prodrive, com quem Loeb tem contrato:

“Concordámos com o Seb que ele beneficiaria de mais algumas saídas competitivas no WRC e que isto acabaria por ajudar as suas campanhas Dakar e Extreme E”, disse David Richards, presidente da Prodrive. “Seb é um talento incrível que não perdeu nenhum desse espírito competitivo e deve ser um dos favoritos para ganhar Dakar em Janeiro. Ele mostrou no Extreme E que ainda tem o ritmo puro, frequentemente estabelecendo os tempos mais rápidos e não tenho dúvidas que tem potencial para lutar por vitórias na WRC no próximo ano”.

Quanto a Formaux, que ajudou também no desenvolvimento do novo Puma, é um prémio pelo seu trabalho e pelos resultados conquistados:

“Espera-me uma temporada inteira com o Ford Puma Hybrid Rally 1 da M-Sport que é um prazer de conduzir”, disse Fourmaux. “Estou tão orgulhoso disto e é um momento muito significativo para mim quando me lembro que descobri o rally com o M-Sport Fiesta R2J em 2017. Pela minha sexta temporada no rali estou realmente ansioso por competir ao mais alto nível nas cores M-Sport Ford e Red Bull Motorsport, e fazer com que todas as pessoas que acreditaram em mim e ainda acreditam em mim se sintam orgulhosas”.

O francês junta-se a Craig Breen e Gus Greensmith que também farão a temporada completa.