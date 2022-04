WRC regressa na próxima semana com o Rali da Croácia | AutoSport

A luta no Mundial de Ralis prossegue na próxima semana com o Rali da Croácia (21-24 de Abril) o primeiro evento de asfalto do ano, sem a ‘companhia’ do gelo e neve do Rali de Monte-Carlo.

Recém-chegado ao WRC em 2021, o Rali da Croácia provou ser um enorme desafio para os pilotos e equipas, com níveis de aderência e condições de superfície em constante mudança, caracterizando o primeiro rali a nível mundial na região oriental da Europa, desde o Rali Bulgária em 2010.

O evento baseado em Zagreb também teve um final verdadeiramente memorável, com Sébastien Ogier a bater Elfyn Evans, o seu companheiro de equipa no Toyota Gazoo Racing, por 0,6s, na Power Stage, vencendo o rali, isto depois de quase ter ficado fora do rlai devido a um acidente numa ligação.

Este ano, muito é diferente com os novos Rally1, até porque as temperaturas frias não sazonais registadas no início do mês podem contrastar com o tempo quente esperado durante a semana do rali.

No entanto, as primeiras passagens, nas colinas à volta da cidade, farão com que as condições sejam mais frias e potencialmente húmidas durante a manhã e poderão também resultar numa estratégia de pneus que se torne um factor importante no resultado do rali.

O fornecedor oficial de pneus, a Pirelli leva os pneus P Zero HA (duros) e SA (macios) para o Rally da Croácia. O pneu composto duro, de primeira escolha, é concebido para condições quentes e secas. O pneu de opção macia, é mais adequado para temperaturas mais frias e superfícies de estrada húmidas. Um máximo de 28 pneus estão disponíveis para as equipas que correm nos Rally1, incluindo quatro só para o shakedown.

O Rally da Croácia é o terceiro evento da temporada 2022 do WRC e marca o reinício da acção após a longa pausa de dois meses após o Rally da Suécia, que terminou no dia 27 de Fevereiro com uma terceira vitória na carreira dos finlandeses Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, que lideram a classificação provisória do campeonato de pilotos.

A luta no WRC2 e WRC3 também se espera intensa, numa prova que é a segunda ronda do Campeonato FIA Junior WRC.

Os inscritos

A lista de inscritos inclui 11 Rally1, incluindo um Ford Puma Rally1 para Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, vencedores do título do WRC2 em 2019. Juntam-se à equipa da M-Sport Ford World Rally Team os irlandeses Craig Breen/Paul Nagle, a dupla francesa Adrien Fourmaux/Alexandre Coria e o britânico Gus Greensmith, que é navegado pelo sueco Jonas Andersson. Breen completou o pódio do Rallye Monte-Carlo em janeiro, enquanto Fourmaux faz nesta prova um ano de WRC.

Quatro Toyota GR Yaris Rally1 constam na lista de inscritos. Além de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, a Toyota Gazoo Racing WRT é representada pela dupla britânica Elfyn Evans/Scott Martin, o japonês Takamoto Katsuta e o seu navegador irlandês Aaron Johnston, mais o finlandês Esapekka Lappi/Janne Ferm.

Enquanto Evans e Katsuta completaram toda a distância do Rally da Croácia em 2021, Rovanperä saiu de estrada no troço de abertura. Lappi não conhece a prova.

A Hyundai Shell Mobis World Rally Team inicia o Rali da Croácia com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, prova que lideraram no ano passado, terminando em terceiro. Ott Tänak/Martin Järveoja, duo estónio, foi quarto na Croácia no ano passado. O sueco Oliver Solberg e o britânico Elliott Edmondson, que se tornaram os sextos classificados no Rali Suécia, tem no Rali Croácia território desconhecido para a dupla.

As categorias de apoio

O Rally da Croácia também acolhe o WRC2 e WRC3. Erik Cais da equipa Yacco ACCR num Ford Fiesta Mk II é o piloto melhor colocado no ranking provisório do WRC2, onde a sua oposição incluirá os franceses Eric Camilli (Sainteloc Junior Team), Stéphane Lefebvre, Yohan Rossel no Citroën C3, Nikolay Gryazin e Emil Lindholm do Toksport WRT2, bem como Kajetan Kajetanowicz ou Chris Ingram nos Skoda Fabia Rally2 Evo, Jari Huttunen da M-Sport Ford, Georg Linnamäe num Volkswagen Polo GTI da ALM Motorsport, Grégoire Munster num Hyundai i20 N e o recém-chegado ao WRC2, Miko Marczyk, dupla que terminou em terceiro lugar no Europeu de Ralis da FIA da época passada.

No WRC3, 2021, o campeão do WRC Junior Sami Pajari lidera o atual WRC3 Open na frente de Lauri Joona e Jan Černý. No FIA Junior WRC, sete jovens participam no segundo evento após a ronda de abertura na Suécia, no Ford Fiesta Rally3 da M-Sport Polónia. A lita inclui o líder, Jon Armstrong, William Creighton, McRae Kimathi, Robert Virves e Jean-Baptiste Franceschi, que se recuperou de lesões graves para assumir o seu prémio por ter ganho FIA Junior ERC3 em 2021. Entretanto, Niko Pulić e Ivica Siladic irão hastear a bandeira da Croácia no WRC2 e WRC3, respetivamente.