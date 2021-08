WRC regressa com Rali de Ypres | AutoSport

O Mundial de Ralis está de volta, e logo com uma grande novidade, o Rali de Ypres, prova que se celebrizou no Europeu de Ralis e que agora se estreia no WRC. Realiza-se de 13 a 15 de agosto.

Com a sua base na cidade da Flandres Ocidental, Ypres, e o percurso do evento a terminar a 15 de agosto no Circuit de Spa-Francorchamps e arredores, no leste da Valónia, dois ícones do desporto automóvel belga irão unir-se para o que promete ser um fim-de-semana memorável em todo o país.

A prova esteve para se realizar o ano passado, mas foi frustrada pelas restrições resultantes da pandemia da Covid-19. Numa nação com um rico património de ralis, e com um vencedor de 13 provas do WRC, Thierry Neuville, a Bélgica tem finalmente a oportunidade de se juntar ao palco global, tornando-se o 35º país a receber uma ronda do WRC.

Entre os concorrentes do WRC, só Thierry Neuville e Craig Breen já competiram em Ypres, tendo ganho em 2018 e 2019 respectivamente. São os dois principais favoritos ao triunfo.

Em termos do Mundial de Ralis, Sébastien Ogier tem vindo a marcar o ritmo durante grande parte da época. Tendo vencido quatro das sete rondas realizadas até agora em 2021, o francês da Toyota encabeça a classificação dos Pilotos com 37 pontos de avanço em relação ao companheiro de equipa Elfyn Evans, com Neuville a 15 pontos mais atrás. Mas se até aqui abrir a estrada nas provas de terra era mau para si, agora é beneficiado por sair à frente, especialmente caso o piso esteja, como se espera, seco.

Ogier, Evans e Neuville foram todos ultrapassados na ronda anterior na Estónia pela estrela em ascensão da Toyota Kalle Rovanperä, que se tornou o mais jovem vencedor da WRC na história com 20 anos, nove meses e 17 dias. Após o seu abandono em solo estónio no mês passado, Ott Tänak espera agora uma mudança de sorte em Ypres, um evento que o seu navegador Martin Järveoja já disputou duas vezes no passado.

Adrien Fourmaux regressa ao alinhamento da M-Sport Ford ao lado de Gus Greensmith, tendo corrida no WRC2 na Estónia. O francês irá trocar de carro com Teemu Suninen, que regressa ao Ford Fiesta Rally2 da M-Sport para a sua estreia em Ypres.

O piloto de desenvolvimento da Toyota Takamoto Katsuta recrutou Keaton Williams para substituir Daniel Barritt, que está prestes a recuperar a forma física após uma lesão nas costas sofrida no Rally Estonia. Pierre-Louis Loubet completa a participação no Concurso Mundial de Carros de Rally para 2C.

No WRC2, destaque para Jari Huttunen e Oliver Solberg que estreiam o novo Hyundai i20 N Rally2. Ficaram ausentes os principais concorrentes à luta pelo título, que decidiram não vir a Ypres. O WRC2 só tem cinco equipas. Dois HYunda, dois Ford e o Volkswagen do único piloto que já ali correu desta categoria: Nikolay Gryazin.

Na FIA WRC3, que tem 19 participantes, o francês Yohan Rossel pretende alargar a sua liderança no topo da classificação, mas enfrenta forte oposição de alguns dos principais pilotos locais, muitos dos quais têm vastos conhecimentos de Ypres. Entre eles estão o antigo vencedor do Ypres Pieter Tsjoen, o campeão belga Adrian Fernémont e o atual líder do campeonato belga Ghislain de Mevius.

Sexta-Feira, 13 de agosto

Shakedown (Langemark) 9.81 km 08:01 [07:01 Europa/Lisboa]

PE1 Reninge – Vleteren 1 15.00 km 13:36 [12:36 Europa/Lisboa]

PE2 Westouter – Boeschepe 1 19.60 km 14:25 [13:25 Europa/Lisboa]

PE3 Kemmelberg 1 23.62 km 15:15 [14:15 Europa/Lisboa]

PE4 Zonnebeke 1 9.45 km 16:09 [15:09 Europa/Lisboa]

Flexi Service A – Ypres – 33 min 17:06

PE5 Reninge – Vleteren 2 15.00 km 18:15 [17:15 Europa/Lisboa]

PE6 Westouter – Boeschepe 2 19.60 km 19:04 [18:04 Europa/Lisboa]

PE7 Kemmelberg 2 23.62 km 19:54 [18:54 Europa/Lisboa]

PE8 Zonnebeke 2 9.45 km 20:48 [19:48 Europa/Lisboa]

Sábado, 14 de agosto

PE9 Hollebeke 1 25.86 km 09:11 [08:11 Europa/Lisboa]

PE10 Dikkebus 1 12.49 km 10:08 [09:08 Europa/Lisboa]

PE11 Watou 1 13.62 km 11:01 [10:01 Europa/Lisboa]

PE12 Mesen – Middelhoek 1 7.99 km 11:51 [10:51 Europa/Lisboa]

Flexi Service D – Ypres – 33 min 13:05

PE13 Hollebeke 2 25.86 km 14:11 [13:11 Europa/Lisboa]

PE14 Dikkebus 2 12.49 km 15:08 [14:08 Europa/Lisboa]

PE15 Watou 2 13.62 km 16:01 [15:01 Europa/Lisboa]

PE16 Mesen – Middelhoek 2 7.99 km 16:51 [15:51 Europa/Lisboa]

Flexi Service E – Ypres – 48 min 17:43

Domingo, 15 de agosto

PE17 Stavelot 1 9.05 km 08:30 [07:30 Europa/Lisboa]

PE18 Francorchamps 1 11.21 km 09:08 [08:08 Europa/Lisboa]

PE19 Stavelot 2 9.05 km 10:40 [09:40 Europa/Lisboa]

PE20 Francorchamps 2 [Power Stage] 11.21 km 12:18 [11:18 Europa/L