WRC regressa ao Reino Unido em 2027 com o novo Rali da Escócia

O Rali RAC é o coração da mística do WRC. Quem não se recorda o nevoeiro cerrado e as florestas britânicas transformadas em autênticos “rinques de patinagem artítstica”?

​A prova era um teste de pura sobrevivência: lama profunda que engolia pneus, eEstradas escorregadias que não perdoavam o mínimo erro, condições extremas que separavam os bons pilotos das lendas. Como Colin McRae.

​Apesar de ser uma das provas mais icónicas da história, o RAC esteve ausente do calendário mundial durante demasiado tempo, deixando um vazio de nostalgia nos fãs. A boa notícia? O silêncio nos bosques termina em 2027, com o regresso confirmado desta prova lendária ao Campeonato do Mundo. Agora como Rali da Escócia.

Não passará em todas as antigas catedrais, mas volta o que mais importa. Os herdeiros do antigo RAC…

É oficial, sob reserva das coisas correrem normalmente na prova-teste! O Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) regressará ao Reino Unido em 2027 com o novo Rally da Escócia, marcando o regresso da competição a um dos territórios mais históricos da modalidade. A prova, disputada em pisos de terra, será sediada no nordeste da Escócia, com base operacional e parque de assistência no moderno complexo P&J Live, em Aberdeen.

Regresso após o fim do Wales Rally GB

O acordo inicial, de três anos, resulta de uma parceria entre a Motorsport UK, o WRC Promoter e o Governo da Escócia, com apoio dos conselhos municipais de Aberdeen e Aberdeenshire. Este compromisso termina com uma ausência de oito anos da competição em solo britânico, desde a última edição do Wales Rally GB em 2019.

As provas especiais decorrerão nas regiões de Aberdeenshire e Moray, zonas amplamente reconhecidas pelas suas florestas e estradas de características técnicas, capazes de proporcionar um forte desafio desportivo aos melhores pilotos e equipas do campeonato.

Impacto económico e turístico regional

Os promotores do projeto sublinham o potencial do evento para gerar benefícios económicos e turísticos significativos, colocando a Escócia como um novo polo internacional do desporto motorizado. A realização da prova conta ainda com apoio governamental direto, reforçando o papel do WRC como instrumento de promoção regional e turística.

Próximos passos antes da estreia

Antes da sua inclusão definitiva no calendário, será organizado um evento‑candidato ainda este ano, que permitirá à FIA, à Motorsport UK e aos organizadores locais avaliar o trajeto e a logística. Caso receba aprovação positiva, o Rally da Escócai passará a integrar oficialmente o calendário WRC de 2027.

Reações oficiais ao anúncio

Simon Larkin, diretor de eventos do WRC Promoter, elogiou a determinação da Motorsport UK ao viabilizar o projeto: “Desde 2019 temos trabalhado em conjunto para encontrar o momento certo para o regresso do WRC ao Reino Unido. É um prazer ver esta iniciativa tornar‑se realidade, em benefício dos fãs e de todo o desporto.

”Por sua vez, Malcolm Wilson, vice‑presidente da FIA para o desporto, destacou a importância simbólica da decisão: “O Reino Unido tem uma herança inigualável no rali. O regresso de um evento de topo à Escócia é o início de um novo capítulo para o WRC, que entra em 2027 com novas regras e maior acessibilidade.

”David Richards, presidente da Motorsport UK, acrescentou que o rali representará muito mais do que uma competição: “O Rally Scotland será uma oportunidade para celebrar a paixão britânica pelo rali e demonstrar como o desporto automóvel continua a inspirar novas gerações.”