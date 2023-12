WRC: regra que penalizou troca de motor de Ott Tanak muda em 2024 | AutoSport

Ott Tanak foi vítima desta má regra em 2023, mas é com os erros que se aprende e a FIA corrigiu-a: ajustou a regra de penalização por mudança de motor. A partir de agora, se suceder o mesmo que a Ott Tanak, que partiu o motor do seu Ford Puma Rally1 no shakedown do Rali da Estónia, entrando no rali já fortemente penalizado, agora, a mudança de motor entre as verificações pré-rally e o TC0 – o início formal de uma prova – deixará de ser punida com uma penalização de cinco minutos.

Desde que o Delegado Técnico da FIA seja informado e lhe seja dada a oportunidade de selar o novo motor antes da sua utilização, não haverá qualquer penalização para a mudança de um motor que tenha falhado. No entanto, cada construtor não pode utilizar mais de dois motores por carro por época, sendo cada motor atribuído a um carro específico. Para 2024, não podem ser selados mais de dois motores por carro. A regra de longa data que impede as mudanças de motor após o início de uma prova do WRC mantém-se inalterada.