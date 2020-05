WRC: Redução de custos não corresponde à perda de receitas

O Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) tem estado em conversações para encontrar uma solução para a segunda parte da temporada. O diretor de ralis da FIA, Yves Matton, disse ao dirtfish.com que se estão a investigar todas as soluções possíveis.

Uma destas soluções é uma redução de dias, ou seja, correr ralis em dois dias apenas. Mas, alguns organizadores não sentem que essa seja uma solução viável.

O comissário desportivo do Rali da Finlândia, Kai Tarkiainen, disse que um formato sábado-domingo não é algo viável.

“Quando começamos na quinta-feira à tarde e depois sexta e sábado, isso funcionou bem para nós. Mas, correr um rali no sábado e no domingo não seria viável, pois não conseguiríamos as receitas necessárias, pois não estamos a reduzir os custos de gestão dos eventos.”

“Poderíamos reduzir a semana dos ralis se os reconhecimentos fossem mais longos na quarta-feira. Começávamos às sete da manhã e chegávamos às sete/oito da noite. Pelo menos na Finlândia, isso é viável.”