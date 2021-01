WRC: Raly de Ypres na data do Rali Safari?

Thierry de Bournonville, burgomestre de Stavelot, equivalente a presidente da Câmara, em Portugal, revelou que o Rali Safari vai ser anulado e o Rali de Ypres não se vai realizar na data que foi anunciada recentemente, 15 a 18 de agosto: “O Rally do Quénia não terá lugar, posso assegurar-vos que Ypres provavelmente não terá lugar em meados de agosto”. Disse-o durante a reunião do conselho local da noite passada, como resposta a um membro do conselho, que temia que a data da prova do WRC colidisse com outros eventos populares na região (nomeadamente a omeleta gigante Malmedy e a Son et Lumière), respondendo o seguinte: “Tenho bons contactos com a organização que não posso revelar, mas é bem possível que a data de 15 de agosto volte a mudar. O calendário irá mudar novamente. O Rali do Quénia não se realizará. Posso tranquilizar-vos quanto a isso”. Talvez isto signifique que Ypres se possa realizar de 24 a 26 de junho, em vez da prova africana.