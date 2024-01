WRC, Rallye Monte-Carlo: Lista de inscritos já é conhecida | AutoSport

A primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA deste ano, no Rallye Monte-Carlo (25 a 28 de janeiro), atraiu 70 concorrentes, e muitos mais teria se o Automóvel Clube do Mónaco não tivesse restringido a participação a 70 equipas, devido à falta de espaço no Parque de Assistência.

Os concorrentes privados sempre fizeram parte da história do Mundial de Ralis, nunca foi só para uma elite, e esta é a forma mais rápida de se ‘matar’ os ralis. Percebemos que existem regras, parque de assistência central e que há limites, mas tal como já se fez noutras situações, podia e devia fazer-se melhor. Desta forma afastam-se as pessoas dos ralis.

Houve quem tivesse comprado carro novo, fez todo o processo de participação, e viu a sua inscrição recusada, tendo agora que vender o carro e ficado com as despesas já assumidas. É triste, mas é hoje em dia a realidade dos ralis.

O organizador Automobile Club de Monaco publicou hoje (8 de janeiro) a lista de inscritos para a abertura da temporada, que, pela primeira vez desde 2021, será realizada na cidade anfitriã de Gap.

A Toyota Gazoo Racing, atual campeã de construtores do WRC, inscreveu Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e Sébastien Ogier nos carros GR Yaris Rally1. Ogier, que nasceu em Gap e venceu o evento por nove vezes, um recorde, irá participar em algumas rondas este ano.

A entrada tripla do i20N Rally1 da Hyundai Motorsport inclui o campeão mundial de 2019 Ott Tänak, de volta à equipa após uma temporada na M-Sport, além de Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen. Este último alternará a condução com Dani Sordo e Esapekka Lappi esta época, e a sua participação na primeira ronda marcará o seu primeiro arranque de alto nível no WRC desde 2019.

A M-Sport Ford inscreveu dois carros Puma Rally1 para os jovens Adrien Fourmaux e Grégoire Munster, com a equipa britânica a revelar a sua imagem no final desta semana.

O WRC2 conta com uma forte participação. Yohan Rossel, Nikolay Gryazin e Marco Bulacia pilotam Citroën C3 Rally2, enquanto Oliver Solberg alinhará num Škoda Fabia RS apoiado pela fábrica.

Ao volante dos novíssimos Toyota GR Yaris Rally2s, naquela que será a primeira participação do carro no WRC, estão Sami Pajari, Stéphane Lefebvre, Jan Solans e Bryan Bouffier, enquanto outros notáveis participantes incluem Chris Ingram, Nicolas Ciamin e Pepe López.