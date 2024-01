WRC, Rallye Monte-Carlo: Escolha e capacidade de gestão dos pneus são cruciais | AutoSport

A procura de superfícies com mais neve e gelo do que nas últimas edições, levou o Rali de Monte-Carlo mais para norte, passando a ter o centro em Gap após uma ausência de dois anos, e por esta altura do ano costuma haver frio, gelo e neve. Mesmo que, neste momento, não existam previsões de condições particularmente extremas, a primeira ronda da temporada do Campeonato do Mundo de Ralis será certamente um duro teste para todos, no qual pilotos e equipas medirão as suas ambições e onde terão de mostrar a capacidade de afinar as estratégias de pneus.

Esta é a prova em que a escolha e a capacidade de gestão dos pneus é mais relevante, devido à extrema variedade de superfícies, que mudam de especial para especial e ao longo do dia.

Dos quatro dias da 92.ª edição do Rali de Monte Carlo, o sábado promete ser o mais exigente com 134,86 km, divididos em três especiais a repetir duas vezes. A etapa final de domingo será disputada entre Gap e Monte Carlo, onde decorrerá a cerimónia de entrega de prémios.

Cada piloto da categoria principal tem à sua disposição 80 pneus, dos quais pode utilizar até 38 durante a corrida, incluindo quatro pneus para o shakedown. Para o rali, cada carro terá uma alocação total de 24 pneus Pirelli ‘P Zero RA Soft’ e 20 ‘P Zero RA Super Soft’ – a versão de composto macio dos pneus de asfalto é a especificação desenvolvida para superfícies com pouca aderência. A versão super macia, renovada em 2023, é uma solução pensada exclusivamente para o Rali de Monte Carlo, que exige pneus de asfalto adequados para enfrentar as temperaturas muito baixas – além de 24 jogos de ‘studded Sottozero STZ-B’ (com pregos) e 12 ‘Sottozero STZ-B studless’ (sem pregos) – pneu de inverno versátil, destinado a todas as categorias e concebido para superfícies secas, molhadas, cobertas de neve ou mistas (neve e gelo). Esta especificação está disponível em duas versões: sem pregos e com pregos. Este último será fornecido na sua mais recente evolução, desenvolvida tendo em conta o percurso da edição de 2024 do Rali de Monte Carlo, que este ano terá mais especiais com neve, em comparação com os últimos dois anos. A nova versão do Sottozero com pregos apresenta uma construção mais robusta e resistente do que o seu antecessor, segundo a Pirelli.

Terenzio Testoni, responsável Pirelli pelas atividades de Rali explicou que “tal como no ano passado, chegamos ao Rali de Monte Carlo já com uma vitória no palmarés, conseguida na exigente Jännerrallye. Para esta primeira prova do Campeonato do Mundo, esperamos obter indicações inestimáveis para o desenvolvimento futuro da nossa gama, que nestes anos de participação no WRC continua a evoluir, graças à experiência acumulada e à colaboração com as equipas. Este rali é certamente um dos mais desafiantes de toda a temporada, em que os pneus fazem tanta diferença como a abordagem dos pilotos aos diferentes desafios que irão enfrentar. As equipas têm muitas estratégias ao seu dispor, pois sabem que podem contar com pneus que nas últimas edições se mostraram fiáveis e versáteis em todas as condições”.

A Pirelli também vai fornecer pneus para os carros das categorias inferiores que participam no evento, incluindo os WRC2. Os pneus para estas categorias apresentam características semelhantes aos desenvolvidos para o WRC1, em termos de soluções tecnológicas e desempenho, com a seguinte alocação para a prova de abertura do campeonato: 20 ‘P Zero RA7+B Soft’; 16 ‘P Zero RA9 Super Soft’; 24 ‘Sottozero STZ-B studded (com pregos)’; e 12 ‘Sottozero STZ-B’.