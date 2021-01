WRC: Rallye de Monte Carlo em dezembro?

É hoje que se vai saber a viabilidade do Rallye de Monte Carlo se realizar na data prevista. Contudo, a FIA e o ACM têm um plano B, que pode atirar a prova monegasca para dezembro, como evento de encerramento do WRC 2021. O problema é que o Rali de Monte Carlo de 2022 está previsto novamente como prova de arranque do WRC 2022, pelo que resta saber se o ACM tem capacidade para colocar duas provas na estrada com diferença de mês e meio.

O presidente da FIA, Jean Todt, disse há dias “vai haver possivelmente mudanças nos vários calendários, nos próximos dias”.

Depois do cancelamento do Rali da Suécia, a FIA procura substituto para um rali de inverno e por isso fala-se na possibilidade do Rali no Ártico (não o Rali do Ártico que está previsdto para 15 e 16 deste mês). A ideia da FIA é realizar uma prova do WRC no final de fevereiro no mesmo local como substituto do Rali da Suécia. Por fim, fala-se em novo possível adiamento do regresso do Rali Safari. Como substituo, o Rali de Ypres, que esteve para se realizar o ano passado e não foi possível.