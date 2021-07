WRC, Rally1 híbridos de 2022: Usa 3 segundos, recarrega, usa outra vez… | AutoSport

Falámos com Richard Millener, Diretor da Equipa M-Sport/Ford, que nos explicou um pouco mais o que já está decidido tendo em conta a utilização do sistema híbrido nos Rally1 de 2022. À questão que lhe colocámos se já está decidido a forma como a energia híbrida será utilizada nos troços, quanta energia, quantas vezes por rali, a resposta foi clara: “Sim, já está decidido que haverá uma quantidade de ‘emissão’ híbrida, que será, já está assente, de três segundos

Para a usar repetidas vezes nos troços é preciso recarregar a bateria através da travagem (ndr, como sucede nos carros híbridos do dia a dia), que tem de ser feita numa certa quantidade de pressão, para regenerar a energia e depois voltar a tê-la durante três segundos.

Não é necessário que seja sempre três segundos, mas o que não se utilizar, perde-se, embora com a regeneração se tenha várias vezes durante um troço” começou por dizer Millener que voltou a deixar claro que não se trata de um botão que se ativa: “Não é um botão, o piloto terá alguma capacidade de escolha de quando a utilizar, mas é uma curta ‘emissão’. A parte híbrida será ainda utilizada constantemente fora dos troços”, deixando perceber que nem tudo está ainda assente: “Ainda há pouco tivemos uma reunião sobre isso, explicando como vai ser implementado, porque muita gente tem ainda ideias incorretas. Espero que nas próximas semanas tudo fique totalmente decidido e possamos explicar bem como tudo vai funcionar nos troços, mas ao mesmo tempo vamos ter de discutir como vamos usar a parte híbrida em toda a sua capacidade, porque eu penso que devemos usá-la no parque de assistência, talvez entrar e sair do parque de assistência em modo híbrido, mesmo que seja apenas um bocado porque há também quem venha para ouvir o barulho dos carros Também usar em cidades, nos reagrupamentos, por exemplo, de modo a mostrar o que estes carros são, porque o ‘boost’ dos troços vai ser difícil de ser percetível, porque vai estar a ser usado muitas vezes, mas temos que mostrar o que a tecnologia é capaz de fazer, e também nos troços.

Cabe-nos a nós, equipas, organizadores e FIA, surgir com um plano de como a tecnologia pode ser implementada. Quaisquer ideias que tenham por favor, façam-nas chegar, pois eu acho importante consultar toda a gente, quer seja a imprensa, adeptos, equipas, organizadores, pois eu acho que quanto mais gente estiver a pensar nisto, melhores ideias surgirão”, disse Richard Millener.