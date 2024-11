WRC: Rally1 deixam de ter sistemas híbridos em 2025

Confirma-se o que já se falava. Os Rally1 vão deixar de ter sistemas híbridos em 2025. Esta mudança foi a aprovada, visando melhorar a acessibilidade, economia e o desempenho, dos carros, preservando ao mesmo tempo, o seu apelo para os fãs. O foco passará a ser os combustíveis 100% sustentáveis.

A mudança foi parcialmente motivada por desafios na reparação das unidades híbridas fornecidas pela Compact Dynamics, cujo acordo é válido até 2026. Os Rally1 pesarão 1180 kg (em vez de 1260 kg). Além disso, o tamanho do restritor de ar será ajustado de 36 mm para 35 mm para manter uma relação peso-potência equivalente à dos modelos anteriores (380 CV). Estes carros mais leves e mais eficientes farão a sua estreia no Rallye Monte-Carlo de 2025, em janeiro.

Os responsáveis da FIA, incluindo o Presidente Mohammed Ben Sulayem, sublinharam que a mudança apoia a contenção de custos e está alinhada com os objetivos de sustentabilidade, como a utilização contínua de combustível 100% sustentável. Partes interessadas como Peter Thul, promotor do WRC, endossaram a mudança, citando a redução da complexidade e dos custos sem comprometer o apelo do desporto, como demonstrado pelo desempenho competitivo de Mārtiņš Sesks num carro não híbrido no início deste ano.

O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirmou: “O rico património e o apelo único deste desporto, que me é tão caro, são inestimáveis e estamos empenhados em salvaguardar o seu futuro. Este desenvolvimento é importante não só para que as partes interessadas do campeonato se adaptem à evolução do panorama energético, mas também para conter os custos. Ao concentrarmo-nos no combustível sustentável e na simplificação da tecnologia dos veículos, estamos a garantir que o WRC continua a ser cativante para os fãs e viável para os concorrentes.”

O Diretor Técnico e de Segurança da FIA, Xavier Mestelan-Pinon, afirmou: “Após um diálogo alargado com as principais partes interessadas, tornou-se claro que continuar a utilizar as unidades híbridas plug-in fornecidas ao abrigo do atual acordo com o fornecedor já não era do interesse do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. Podemos agora avançar com toda a confiança para que o WRC se torne ainda melhor e mais forte, com desenvolvimentos que estão em linha com a perspetiva de trabalho para os regulamentos técnicos de 2027. Mais uma vez, destacámos a capacidade do campeonato de se adaptar sem diluir o espetáculo desportivo, ao mesmo tempo que abraça de forma responsável os desafios dos nossos tempos. Estamos igualmente satisfeitos pelo facto de a utilização de combustível 100% sustentável continuar a ser uma pedra angular do compromisso do campeonato em reduzir o seu impacto ambiental.”