WRC, Rally1 de 2022: Guia do espectador para o risco elétrico | AutoSport

Não são só os carros que se vão tornar híbridos no WRC, mas também os espectadores vão ter que mudar: a FIA está a preparar um guia de segurança elétrica para a nova era do WRC. Até ao primeiro rali do próximo ano, os espectadores receberão orientações de segurança.

A fim de ajudar as equipas, Comissários/Marshall e espectadores, foi incorporada na conceção dos novos carros de Rally1 uma série de dispositivos de aviso sonoro e visual, para informar qualquer pessoa que se aproxime de um carro que tenha parado num troço, seja porque motivo for, se este é seguro ser mexido, ou não. As luzes de aviso na frente e nos lados dos carros serão verdes se não houver risco de choque elétrico, ou vermelhas se esse risco existir. Uma campainha de aviso também soará se uma luz vermelha for exibida.

Estas medidas foram tomadas para proteger todos os que se encontrarem nos troços, de modo a ficarem seguros dos riscos elétricos. Esta questão já existe nas pistas, onde há corridas com carros elétricos ou híbridos, e agora vai estender-se aos ralis, que como se sabe são em estrada aberta.

Além disso, está atualmente a ser desenvolvido, pelo Departamento de Segurança da FIA, um programa de briefing utilizando muitos dos princípios e protocolos incorporados no programa de formação em segurança elétrica que é utilizado noutras categorias da FIA, tais como a Fórmula 1 e a Fórmula E, modificado para se tornar relevante num ambiente de rali, a fim de proporcionar orientação essencial a todos os voluntários e funcionários da FIA.

Mais atualizações sobre o programa de segurança elétrica do WRC serão reveladas oportunamente.