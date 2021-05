WRC, Rally1 de 2022: Como vão usar a energia elétrica não está ainda definido | AutoSport

Jari Matti-Latvala (Toyota) e Malcolm Wilson (M-Sport) estão um pouco desencontrados em termos das opiniões em termos do que serão os próximos Rally1 híbridos de 2022 no WRC. Perguntámos ao finlandês se já sabem como vai funcionar o sistema híbrido, e a resposta foi esta: “Segundo sei não seremos autorizados a usar um botão e usar como sucedia na F1 com o KERS (Kinetic Energy Recovery System), em que usavam a potência quando queriam. Não vamos poder fazer isso no WRC. O que sei até agora é que os regulamentos vão permitir que a parte híbrida vai ser permitida usar nos troços, ser recarregada nos troços. Basicamente, terão potência elétrica, gastam, carregam. Para já ainda não está claro exatamente como vão ser os regulamentos. A ideia é estar constante a gastar, recarregar, mas para já este tipo de coisas ainda não está perfeitamente claro, com o tempo vamos saber exatamente como tudo vai funcionar”.

Já Malcolm Wilson, diz algo um pouco diferente, que “a energia criada pelo sistema híbrido plug-in no Rally1 não pode ser manipulada pelas equipas”, pois será um sistema ‘fechado’ igual para todos (ndr, isso já se sabia) e que os pilotos vão ter mais pressão pois “têm de decidir quando é melhor” ligar o motor eléctrico. Esta parte é que é mais incerta.

Na verdade, o que conseguimos saber é que os regulamentos não estão ainda definidos e o que as equipas estão a fazer agora é trabalhar com o que têm, aprender como tudo funciona, nos novos carros, e mais tarde vão-se juntar, as três equipas e a FIA e decidir como vão utilizar a parte híbrida dos novos Rally1. Resumindo, está tudo ainda em aberto.