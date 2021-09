WRC: Rally1 com três modos: Eléctrico, Stage Start e Stage | AutoSport

Como se sabe, os novos carros de ralis de primeiro nível, os Rally1, que vão começar a competir em 2022, terão um motor elétrico que funciona em conjunto com o motor a gasolina turboalimentado de 1,6 litros. Terão até 100kW (134hp) de potência adicional disponível em certas situações.

O sistema híbrido dos Rally1 tem três modos principais:

Modo Eléctrico Total no qual os carros terão toda a autonomia eléctrica: será utilizado um modo totalmente elétrico durante as ligações entre cada troço e no regresso ao parque de assistência.

Modo Stage Start: um modo de arranque, para que no início de cada troço se possa utilizar um impulso elétrico e, claro, o motor de combustão para desenvolver a potência máxima possível. Os arranques vão ser ainda mais entusiasmantes…

Modo Stage em que as equipas e os pilotos poderão criar até três ‘mapas’ personalizados para decidir como utilizar a potência híbrida, sendo este o ponto em que há ainda mais dúvidas na forma da sua utilização.