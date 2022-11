WRC: Rally TV chega em 2023 | AutoSport

Soube-se na Gala WRC50 que o WRC vai ter um canal linear a funcionar todo o dia, a partir do próximo ano. Quem o disse foi Jona Siebel, Managing Diretor do WRC Promoter: “Vamos lançar um canal 24/7 na TV. Queremos chegar a novos mercados, entrar nesses mercados, portanto é este o plano que temos, desenvolver um canal de TV e estamos muito confiantes”, disse Siebel.

Como se sabe, existe atualmente o WRC All Live, desde 2018, mas o que se pretende fazer é totalmente diferente. Atualmente, se explorarmos o WRC All Live, podemos passar muitas horas a ver ralis, todos os que se realizaram desde 2018 estão disponíveis, os onboard, para lá de imensos ‘Highlights’.

Mas um canal, não se trata somente de aceder a conteúdos que estão ‘depositados’ num qualquer local na internet, pelo que vamos esperar para perceber o que nos vai trazer esta WRC TV.

Para já está previsto arrancar em 2023, mas para já sabe-se que vai cobrir os três campeonatos da FIA, o WRC, ERC e WRX.

Para além das emissões Live durante os fins-de-semana de ralis e ralicross, a Rally.TV oferecerá várias outras ferramentas. Todos os passes anuais e mensais para o Rally.TV irão substituir os atuais pacotes WRC+ existentes e estarão disponíveis a partir de dezembro de 2022 no WRCplus.com, sendo que o arranque do canal será comunicado mais tarde.