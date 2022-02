WRC, Rally Suécia: “bancos de neve estão em bom estado (…) vamos ter um verdadeiro rali de inverno” | AutoSport

Ao que tudo indica o Rally Suécia (24-27 de fevereiro) vai ter neve… de sobra! A prova parece estar bem preparada para ser uma verdadeira prova de inverno do Mundial de Ralis, tal como foi o Rali do Ártico do ano passado, já que as temperaturas nos dias do rali preveem-se ‘fresquinhas’, oscilando entre dois graus negativos de mínima e 1 grau positivo de máxima, isto depois de na quarta-feira anterior se esperar mínima de 16 graus negativos. Não vão ser reconhecimentos fáceis! Mas estará um bom bocado mais ‘quente’ para os dias do rali.

Como se sabe, a prova deste ano foi deslocada 700 km a norte para a região de Västerbotten, com o evento a deixar a sua casa tradicional em Värmland, na procura de neve e gelo.

A cidade anfitriã Umeå está mais próxima do Círculo Árctico do que a capital Estocolmo e as informações dos testes e previsões pré-evento sugerem que não faltará um manto branco.

As equipas testaram todas no norte do país, mas em condições variáveis. A Hyundai Motorsport e Toyota Gazoo Racing rodaram em grande parte com tempo seco na Suécia, enquanto o piloto da M-Sport Ford, Craig Breen completou a sua preparação em condições próximas a um nevão, perto de Kall.

Tom Fowler, Diretor da Toyota disse que: “pelo que vimos, as condições são bastante boas, os bancos de neve estão em bom estado. Comparado com algumas das condições que temos visto ao longo dos anos, isto parece que vamos participar num verdadeiro rali de inverno”.

Já o diretor da equipa M-Sport Ford, Richard Millener, afirmou: “Estamos todos de olho no tempo, mas está com muito bom aspeto. O nosso teste pré-evento, em Kall, e tivemos algumas estradas muito boas e tempo misto – alguns dias com neve e outros sem, por isso estaremos preparados para o que quer que surja.

Obviamente, se tivermos muita neve antes do evento, isso torna as coisas complicadas para os primeiros carros na estrada. Craig (Breen) parte em segundo lugar, o que não é tão mau como o primeiro! Vamos esperar para ver”.