WRC: Rally Safari também adiado

Já se esperava, mas o Rali safari é mais uma ‘vítima’ do coronavírus. A organização do evento confirmou que a nova data para a prova será conhecida em breve, depois de conversas com a FIA e o promotor terem redundado na necessidade do adiamento da prova africana agendada para 16 a 19 de julho. Hoje, a Secretária do Conselho de Ministros do Desporto, Amina Mohamed, revelou que realizou uma tele conferência com o Presidente da FIA, Jean Todt, o promotor do WRC e o diretor executivo do Rali Safari, Phineas Kimathi, tendo as partes acordado num adiamento: “Na próxima segunda-feira, será tomada uma decisão relativamente a este adiamento, porque é importante que as pessoas tenham certezas. Ficou evidente para todos que, neste momento, as pessoas não querem viajar” disse Amina Mohamed. Desta forma, mais uma prova é adiada no calendário do WRC 2020. A prova seguinte ao Safari é a Finlândia, no início de agosto, que está a quatro meses de distância, esperando-se que nessa altura já seja possível realizar provas. Resta saber como poderá ser escalonado o campeonato. Recorde-se que a pandemia da Covid-19 também afeta África, sendo que o Quénia tem até este momento 184 casos positivos, e sete mortes.