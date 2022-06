WRC, Rally Safari: Kalle Rovanpera liderou Shakedown | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos no shakedown do Rally Safari, na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche (Ford Puma Rally1) com o piloto a fazer a sua primeira aparição no Safari desde 2002.Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), fizeram o mesmo tempo que Loeb.

Meio segundo separou os dois primeiros, Loeb e Tanak ficaram a 1.8s da frente. Três equipas nos quatro primeiros lugares. Seguiram-se Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1).