WRC, Rally Italia Sardegna: o primeiro a ‘caber’ em 48 horas | AutoSport

O Rali de Itália/Sardenha será o primeiro com uma estrutura que a FIA pretende ver implantada em todos os ralis do Campeonato do Mundo em 2025. A prova italiana começa numa sexta-feira à tarde e os 16 troços vão caber em cerca de 48 horas. Dois dias, ao invés dos habituais três, que por vezes ainda contam com troços à quinta-feira, como sucedeu no Rali de Monte Carlo e sucede, habitualmente, no Rali de Portugal com a super-especial de arranque da prova.

A aventura do Rally Italia Sardegna continuará este ano com um percurso compacto baseado nas novas diretrizes da FIA de 2025, com toda a prova condensada em apenas 48 horas. O Rally Italia Sardegna regressa este ano a Alghero, com o parque de assistência montado, tal como há dois anos, junto à zona ribeirinha da cidade, e a sala de imprensa continuará a funcionar em Lu Qualté, depois da experiência da última edição em Ólbia.

Com o Rally Guide 1, foi revelado o percurso e a sexta ronda do Mundial de Ralis, que será válida também para os campeonatos mundiais WRC2, WRC3 e Junior, está agendada de 30 de maio a 2 de junho. A prova arranca na sexta-feira, dia 31 de maio, com o shakedown de Olmedo (2,14 km) marcado para a manhã de sexta-feira, às 8h01, e depois às 13h30, início da primeira etapa composta por 77,82 quilómetros cronometrados e quatro especiais, essas repetiu duas vezes de Osilo-Tergu – na versão longa de 25,65 km – e Sedini-Castelsardo (13,26 km).

No sábado, dia 1 de junho, acontece a segunda etapa, a mais longa com 149,36 quilómetros competitivos, e 8 troços. As da manhã repetem-se duas vezes em Tempio (12,03 km) e Tula (22,81 km). Depois, depois da Zona de Montagem de Pneus em Pattada a meio do dia, decorrerão à tarde as clássicas especiais de Monte Acuto di Monte Lerno-Monti di Alà (25,17 km) e Coiluna-Loelle (14,67 km). Por fim, no domingo, 2 de junho, a etapa final com apenas 39,30 quilómetros competitivos, contando com as duas últimas especiais de Cala Flumini (12,55 km) e Sassari Argentiera (7,10 km), que acolherá a Power Stage.