WRC, Rally Islas Canarias: Dani Sordo de regresso
Depois da passagem bem-sucedida pelo Campeonato de Portugal de Ralis, Dani Sordo regressa aos palcos do Mundial FIA de Ralis, pela Hyundai, no Rally Islas Canarias.
O espanhol, que se sagrou campeão do CPR em 2025 após uma luta espetacular com Kris Meeke, regressa agora ao WRC para fazer companhia a Thierry Neuville e Adrien Fourmaux, que completam o alinhamento da Hyundai para a quinta prova do mundial. Esta terá lugar depois da prova da Croácia (agendada de 9 a 12 de abril) e antes do Rali de Portugal.
Do lado da Toyota, o alinhamento conta com mais nomes. Sébastien Ogier, que não vai à Croácia, regressa na prova espanhola ao lado de Elfyn Evans, Oliver Solberg e Takamoto Katsuta, contando também com Sami Pajari.
No que toca à M-Sport, Jon Armstrong e Josh McErlean serão os representantes da equipa nos troços, que verão dez carros Rally1. Já na categoria Rally2, teremos vários nomes em destaque na lista de 26 inscritos, com Yohan Rossel, Nikolay Gryazin, Léo Rossel, Alejandro Cachón, Jan Solans e Emil Lindholm incluídos.
O evento terá lugar entre 23 e 26 de abril. O rali ficará sediado na periferia da cidade de Las Palmas.
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