WRC, Rally de Ypres confirmado: Vamos ver se é desta…

A Bélgica organizará pela primeira vez uma ronda do Mundial de Ralis depois do Renties Ypres Rally Bélgica ter sido hoje acrescentado ao calendário de 2021. O evento em piso de asfalto terá lugar em agosto, numa data a confirmar. Irá substituir a prova pensada para a Irlanda do Norte, que foi adiada devido à incerteza sobre o financiamento público relativo à pandemia de coronavirus.

Caso se realize a prova, a Bélgica tornar-se-á a 35ª nação a organizar uma ronda da WRC. O rali de Ypres foi realizado pela primeira vez em 1965 e estabeleceu-se como um dos eventos mais exigentes da Europa. Os vencedores anteriores incluem o atual piloto da Hyundai Motorsport e herói caseiro belga, Thierry Neuville, em 2018 e o companheiro de equipa, Craig Breen no ano seguinte. O rali contará com três dias de competição com um parque de assistência no histórico Grote Markt de Ypres.



Jona Siebel, diretor administrativo do Promotor do WRC, e detentor dos direitos comerciais do campeonato, disse que Ypres seria um encontro apetitoso para equipas, pilotos e navegadores: “Ypres tem sido uma pedra angular extremamente popular do rali europeu há mais de meio século. A sua elevação ao WRC irá proporcionar um dos desafios mais duros da época e estou encantada pelo facto do campeonato visitar finalmente a Bélgica após o sucedido o ano passado”, acrescentou: “A sua mistura complicada de troços de asfalto estreitos com grandes valas que revestem as estradas, aliada a alguns troços no escuro e ao potencial de tempo ‘misto’, irá proporcionar muitas emoções para os adeptos”.

Siebel reconheceu as dificuldades do Rali da Irlanda do Norte em obter o apoio governamental necessário em tempos tão difíceis.

“É triste que o WRC não vá desfrutar da beleza da Irlanda do Norte este ano, mas a pandemia continua a ter impacto na economia global.

O nosso entusiasmo por uma ronda do WRC ali continua forte e esperamos continuar as nossas discussões para 2022″, disse.

O diretor do Rally da FIA, Yves Matton, afirmou: “O calendário de 2021 foi desenvolvido contra o pano de fundo dos desafios trazidos pela pandemia de Covid-19 e sabíamos que possivelmente iríamos enfrentar questões neste novo ano. Bobby Willis e a sua equipa investiram muito trabalho e esforços para trazer o WRC para a Irlanda do Norte e estamos muito desapontados por não haver nenhuma prova no Reino Unido este ano”, acrescentou. “É uma oportunidade para Ypres intervir após a tentativa do ano passado. Mostrará o ADN do rali com uma rota que liga Ypres a Spa-Francorchamps, dois locais emblemáticos do desporto automóvel belga. Estou muito ansioso por ver isso”.

Em outubro, o Renties Ypres Rally Bélgica foi nomeado na lista de reserva do WRC 2021 e Alain Penasse, presidente do organizador do evento Club Superstage, disse que o rali estava pronto para ocupar o seu lugar no calendário: “No ano passado os nossos voluntários provaram que podiam mudar rapidamente e organizar um evento da WRC a curto prazo. Infelizmente não aconteceu, mas teremos o maior prazer em receber o WRC pela primeira vez em meados de agosto. Em termos gerais, voltaremos a utilizar o formato proposto no ano passado. Isto foi claramente apreciado pelos participantes, uma vez que a lista de inscritos para a edição de 2020 parecia impressionante, com 140 equipas inscritas”.

O promotor do Rally da Irlanda do Norte, Bobby Willis explicou que o financiamento público necessário não surgiu, devido à incerteza em torno da pandemia: “O Turismo da Irlanda do Norte reconhece que acolher o Rali da Irlanda do Norte em 2021 representou uma oportunidade positiva para traçar o perfil da região a nível mundial, e serviria também para celebrar a herança do desporto automóvel da Irlanda do Norte.

“No entanto, considero que o Covid-19 poderia diminuir os benefícios económicos substanciais que o WRC historicamente concede às suas regiões anfitriãs e, portanto, o investimento não representaria neste momento o melhor valor para o dinheiro público investido. Temos de aceitar a situação para 2021 e concentrar-nos nas nossas discussões para explorar as hipóteses para 2022”, disse.