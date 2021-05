WRC, Rally de Portugal: Waze já lhe dá percursos… | AutoSport

Já pode aceder ao Waze, procure por destinos: RallyPT, e procure e ZE (Zona Espetáculo) que lhe interessa.

Mais em baixo, tem link direto para o VOST Portugal: http://rally.vost.pt que lhe dá a lotação em tempo real de todas as ZE do Rali de Portugal. Siga também a informações através do Telegram. Todos os links mais a baixo.

Waze Portugal: https://www.waze.com/pt-PT/

VOST Portugal: http://rally.vost.pt (lotação em tempo real de todas as ZE)

Telegram (Foi criado um ‘grupo’ Telegram: RallyPT2021 endereço é: https://t.me/rallypt2021