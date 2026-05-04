WRC, Rally de Portugal: lista de inscritos de luxo

A lista de inscritos do Vodafone Rally de Portugal 2026 confirma um pelotão de excelência, com 70 equipas à partida entre 7 e 10 de maio e um elenco que junta estrelas da categoria Rally1, nomes fortes do WRC2 e uma presença expressiva de pilotos portugueses.

Toyota, Hyundai e M-Sport alinham nomes sonantes

Na categoria principal, a Toyota apresenta Takamoto Katsuta, Elfyn Evans, Oliver Solberg, Sami Pajari e Sébastien Ogier, enquanto a Hyundai aposta em Adrien Fourmaux, Thierry Neuville e Dani Sordo. Já a M-Sport Ford leva para os troços portugueses Jon Armstrong, Joshua McErlean e Mārtiņš Sesks, garantindo um lote forte de candidatos ao protagonismo nas especiais.

WRC2 promete luta intensa e portugueses em destaque

Também no WRC2, a concorrência apresenta profundidade assinalável, com inscritos como Roope Korhonen, Yohan Rossel, Robert Virves, Roberto Daprà, Nikolay Gryazin, Gus Greensmith, Teemu Suninen, Andreas Mikkelsen, Eric Camilli, Alejandro Cachón, Jan Solans, Mille Johansson e Harry Bates.

A representação nacional volta igualmente a ter relevo, com nomes como Armindo Araújo, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio, Pedro Meireles, Rúben Rodrigues, Gonçalo Henriques, Pedro Almeida, Diogo Marujo, Hugo Lopes, Paulo Neto, Diogo Salvi, Ricardo Filipe, Tiago Silva e Hélder Miranda. A composição da lista reforça o peso desportivo e simbólico da ronda portuguesa, que volta a colocar o país no centro das atenções do WRC.