WRC: Rally de Portugal está pronto e à espera que o tempo passe…

Já está, como mandam as regras da FIA, publicado o Rally Guide 1 do Vodafone Rally de Portugal, evento que está agendado para as regiões do Norte e Centro do País, entre 20 e 23 de maio. Novamente com base operacional na Exponor, em Matosinhos, o Automóvel Club de Portugal voltou a escolher Coimbra como local de início da prova, com a tradicional cerimónia de partida.

A par da cobertura integral da prova, a cargo do promotor do WRC, a edição 2021 do Vodafone Rally de Portugal tem já asseguradas seis transmissões televisivas internacionais em direto durante os três dias de competição.



O Vodafone Rally de Portugal pontua em termos internacionais para o Campeonato do Mundo de Ralis com os carros Rally1 (ex-WRC), para o campeonato WRC2 com os carros Rally2 (ex-R5) e ainda para o regressado FIA Junior WRC em Rally4 (ex-R2). Conta também para o Campeonato de Portugal de Ralis e para a Peugeot Rally Cup Ibérica, com o Peugeot 208 Rally 4. Sabendo-se que os calendários destas duas competições ainda não estão oficialmente definidos, anunciamos, com essa ressalva.

De resto e embora agora não seja necessária a divulgação do traçado, nesta altura, a prova deste ano não deverá diferir em quase nada do traçado que esteve previsto para o ano passado.

Assim e depois do Shakedown de Paredes/Baltar, entre as 9h00 e as 15h00 do dia 20 de maio, quarta-feira, os carros entram em pré parque em Coimbra a partir das 18h00. Está prevista uma sessão de autógrafos, se as condições da altura permitirem, às 18h45, sendo que a Cerimónia de Partida terá lugar às 20h30, em Coimbra, junto à Porta Férrea da Universidade.



Na Sexta-feira, 21 maio, e se for confirmado que será igual a 2020, os concorrentes seguem para uma dupla passagem nos troços de Lousã, Góis – este último com um novo local de partida – e Arganil – com cerca de 5 km novos. Mortágua, uma novidade prevista para o traçado do ano passado, deve encerrar a passagem do rali no Centro. O final do dia acontece já no Norte com a única Super Especial do rali, no Eurocircuito de Lousada.



No sábado, o Vodafone Rally de Portugal deve percorrer os troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, este ano com um novo local de início e menos 7 km, mas continua a ser a classificativa mais longa e certamente uma das mais exigentes do rali.

O dia deve terminar com o regresso da Porto Street Stage, uma dupla classificativa urbana que este ano muda de local, se houver, claro, pois a esta distância está tudo perfeitamente indefinido tendo em conta a pandemia que vivemos.



No último dia, deve haver algumas novidades. No domingo o Vodafone Rally de Portugal conta com seis troços, sendo novidade a introdução do troço de Felgueiras, com uma dupla passagem da caravana do mundial de ralis, a par dos troços de Montim e Fafe. A segunda passagem por Fafe volta a ser disputada em formato Power-Stage. A consagração deve voltar a ser na Marginal de Matosinhos.



Resta agora esperar pela evolução da pandemia, o Monte Carlo foi sem público, a próxima prova do WRC, o Rali do Ártico/Finlândia será igualmente sem público e antes do Rali de Portugal está agendado o Rali da Croácia, em abril. Vamos ver como tudo evolui até lá sendo que o ACP deve divulgar o traçado da prova, que como referimos deve ser o mesmo do ano passado. Se existirem serão pequenas alterações.



O que pode mudar, ou não é a questão do público, mas para isso há muito tempo para perceber o que pode acontecer. Estamos a quatro meses da prova e até lá, e primeiro que tudo, todos em Portugal temos que trabalhar juntos para tornar o vírus irrelevante…