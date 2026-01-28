WRC, Rally de Portugal com grandes novidades: shakedown na 4ª feira, 3 troços na 5ª feira

Já são conhecidos alguns detalhes do Vodafone Rally de Portugal, quinta prova do Campeonato do Mundo de Ralis 2026, evento que se realiza de 7 a 10 de maio nas regiões Norte e Centro do país. A base operacional mantém-se na Exponor, em Matosinhos, numa prova que pontua para Rally1, WRC2, WRC3 e Junior WRC, cujo itinerário abrange 17 municípios, Águeda, Albergaria-a-Velha, Amarante, Arganil, Cabeceiras de Basto, Coimbra, Fafe, Felgueiras, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Lousada, Matosinhos, Mortágua, Paredes, Sever do Vouga e Vieira do Minho, abrangendo as regiões Norte e Centro em traçados clássicos do calendário mundial.

Os reconhecimentos realizam-se entre 4 e 6 de maio, segunda e quarta-feira, como habitualmente, o shakedown volta a realizar-se em Baltar, mas desta feita na quarta feira, 6 de maio, na parte da tarde, sendo que na quinta-feira, 7 de maio, a partida é às 15h00 em Coimbra, seguindo-se dois troços na zona centro antes da Super Especial da Figueira da Foz, que desta feita é a terceira especial da prova.

A grande novidade aqui é a realização de dois troços na quinta-feira, o que torna o programa de sexta-feira bem mais ‘suave’ ao contrário do que sucedeu o ano passado. E o público também ganha, pois tem shakedown na 4ª feira, três troços na 5ª feira, um deles super especial e depois o habitual programa até domingo sendo que o detalhe do itinerário fica para mais tarde.