WRC, Rally de Monte Carlo: regressos, surpresas e… a Toyota | AutoSport

Só mais para a frente se ficarão a conhecer na íntegra os inscritos do Rali de Monte Carlo, mas para já a lista, tendo em conta o que já se sabe, é promissora. Com um percurso que inclui 14 passagens por topos de montanhas ao longo das 17 provas especiais repartidas por 5 departamentos franceses, o itinerário desta ronda inaugural do Mundial de Ralis foi aumentado em latitude – e, por conseguinte, em altitude – como solicitado pelo Comité Organizador do Automóvel Clube do Mónaco (ACM), na esperança de um percurso ainda mais nevado do que nas edições anteriores.

Para esta 92ª edição, os organizadores disponibilizaram 70 vagas. Depois de um parque de assistência ter sido implantado durante dois anos no porto do Mónaco, agora mudou de novo para Gap nos Altos Alpes.

O plantel só deverá contar com oito Rally1, mas muitos e bons Rally2. Os Citroën de Yohan Rossel e Nikolay Gryazin estão certos, os novos Toyota Yaris Rally2 deverão ser quatro, Jan Solans, Bryan Bouffier, vencedor da prova de 2011. Estão ainda confirmados Lauri Joona (Skoda Fabia RS Rally2) e Pepe Lopez (Hyundai i20 N Rally2). Pouco mais se sabe para já…

FOTO Facebook Bryan Bouffier