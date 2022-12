WRC, Rally de Monte Carlo: 75 inscritos, “n’a pas de Loeb…” | AutoSport

A lista de inscritos será publicada apenas a 9 de janeiro, mas o Automobile Club de Monaco já divulgou algumas informações do Rally de Monte Carlo 2023, com os primeiros detalhes das equipas inscritas. A prova tem um total de 75 equipas na lista de inscritos, com 10 Rally1.

A Toyota Gazoo Racing terá quatro Yaris Rally1 nas mãos de Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e Sébastien Ogier. Três i20 Rally1 da equipa da Hyundai Motorsport para Thierry Neuville, Esapekka Lappi e Dani Sordo e três Ford Puma Rally1 da M-Sport para Ott Tänak, Pierre Louis Loubet e outro piloto ainda não confirmado, que poderá ser Andreas Mikkelsen, embora seja quase certo que Sébastien Loeb não será. No WRC2, haverá cerca de trinta carros com Oliver Solberg (Skoda Fabia Rally2 Toksport) e Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2 M-Sport), à cabeça, mas mais mais, como por exemplo François Delecour (Skoda Fabia Rally2 Toksport), Erik Cais (Skoda Fabia Rally2), e muitos outros.

Vencedores da edição de 2022, a dupla Sébastien Loeb/Isabelle Galmiche não estará no início do Rally Monte-Carlo. A não ser que exista alguma surpresa de última hora, para já, é o que há para dizer…