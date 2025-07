WRC Rally Chile em risco: suspenso contrato a dois meses do evento

Financiamento à prova do Mundial de Ralis no Chile travado por irregularidades contratuais.

A cerca de dois meses da prova, a Contraloría General de la República do Chile (CGR), que é o principal órgão de fiscalização e controle da administração do Estado no país, exige revisão de contrato entre Sernatur e promotora do evento.

Por isso, a edição de 2025 do Rali do Chile está em risco de não se realizar. A Contraloria Regional suspendeu o contrato entre o Serviço Nacional de Turismo (Sernatur) e a Horta Producciones, promotor do evento, colocando dessa forma em causa a realização da prova, agendada para setembro, na região do Bío Bío.

Estão em causa alegadas irregularidades jurídicas no processo de adjudicação direta e na estrutura contratual, o que poderá obrigar à devolução dos 8.500 milhões de pesos já transferidos.

A Contraloria determinou que o contrato para a organização das etapas chilenas do WRC em 2025 e 2026 não cumpre os requisitos legais.

Já o Governo Regional tenta minimizar impacto e promete respostas rápidas, alegando que as falhas identificadas são “emendáveis”, desde que as correções sejam feitas com rapidez.

Portanto, resta aguardar…