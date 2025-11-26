WRC, Rally Arábia Saudita: troço encurtado no final por ser perigoso
A especial 11/14 do Rali da Arábia Saudita (Wadi Almatwi) foi encurtada em cerca de 3 km na parte final..
A decisão surgiu depois de um pedido dos pilotos, que consideraram o trecho final (aproximadamente os últimos 3 km) como “muito perigoso”. Segundo os pilotos, essa zona tinha visibilidade baixa (“tudo cego”), grandes desníveis e muitas pedras, com risco grande de saída de estrada, em zona com grandes declives como se pode ver pela imagem.
Nem todos os piloto estiveram de acordo, houve quem tenha dito que a gestão do risco faz parte do rali, mas não é a primeira vez nem há-de ser a última que um troço é encurtado por motivos de segurança.
Grande parte da zona a vermelho na troço, a parte final do troço, foi anulada.
