WRC: Rally Arábia Saudita: Ott Tänak começa na liderança

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) abriram o Rali da Arábia Saudita com a vitória na super-especial inaugural em Jidá, assumindo a liderança provisória da derradeira prova do WRC 2025, numa sessão limpa e disputada em asfalto antes da entrada nas especiais de deserto.

A prova começou com a Jameel Motorsport Super Special, uma classificativa curta em asfalto, disputada junto ao parque de assistência em Jidá. Sem troços de terra nesta fase e sem incidentes de relevo, a especial serviu essencialmente como prólogo sob luz artificial, antes de a prova se mudar na quinta‑feira para as estradas arenosas e com muitas pedras a norte da cidade.

Tänak, impôs-se com 3m53,3s, batendo Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) por 1,2s, enquanto Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (Ford Puma Rally1) aproveitou para assinar o terceiro tempo a 1,6s do estónio. Ogier terminou a especial na frente dos dois rivais diretos ao título, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) em quinto e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) em sexto; o galês, igualou o registo de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), fechando ambos a 2,1s do melhor tempo, enquanto o finlandês ficou a 2,5s.

Sami Pajari/Marko Salminen colocaram o seu Toyota GR Yaris Rally1 em sétimo, seguido por Adrien Fourmaux, Takamoto Katsuta e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1), com Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) a encerrar o top‑11. Nasser Al-Attiyah/Cándido Carrera (Ford Puma Rally1), sofreu uma penalização de 10 segundos por falso arranque, comprometendo o resultado na classificação agregada logo à partida. O foco muda-se agora para o primeiro dia completo de prova, com sete classificativas e mais de 105 quilómetros cronometrados em estradas de deserto, que deverão começar a desenhar o verdadeiro andamento e o rumo da luta pelo título.