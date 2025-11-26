WRC, Rally Arábia Saudita: horários, rali termina no sábado
Entre 26 e 29 de novembro, todas as atenções do desporto motorizado vão centrar-se em Jeddah, onde Elfyn Evans, Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä, três pilotos da Toyota Gazoo Racing WRT, enfrentam o desafio final do Campeonato do Mundo de Ralis. O novo Rally Arábia Saudita estreia-se como palco da derradeira ronda e promete incerteza máxima.
Com base na cidade de Jeddah e com o parque de assistência junto ao circuito de Jidá, a organização desenhou um percurso tão imprevisível quanto desafiante. Dos trilhos rápidos e compactos de terra dura às zonas de areia mole e trechos rochosos, cada troço oferece uma paleta de condições que muda ao ritmo da própria especial, colocando à prova a arte do compromisso entre velocidade, segurança mecânica e mestria ao volante.
FOTOS @World
Programa: festa começa no asfalto e termina no deserto
O espetáculo arranca na noite de quarta-feira com uma super-especial em asfalto, cenário que se repete no final de quinta-feira, depois de duas passagens por três troços ao norte de Jeddah. Sexta-feira será o dia mais longo, com 141,72km competitivos distribuídos por mais duas rondas de três especiais, testando a resistência de pilotos, máquinas e estratégias. Tudo se decide no sábado, com triplos desafios finais e direito a duas passagens pelo emblemático troço de Thahban, sendo a última uma Power Stage que promete emoções e, talvez, surpresa no desfecho do campeonato.
Tudo em aberto na luta pelo título
Com Evans, Ogier e Rovanperä a partirem com hipóteses reais para o título, o Rally Arábia Saudita consagra-se desde já como a derradeira arena, onde a adaptação rápida, a afinação perfeita e a ousadia poderão separar campeões de participantes. O título mundial será decidido na areia e pedra sauditas, no fecho de uma temporada vibrante e inesquecível para a Toyota e para os fãs do WRC.
