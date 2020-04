WRC: Ralis mais curtos em 2020?

Já não é o primeiro a quem se ouve dizer para se “pensar fora da caixa”. Ainda ontem, o presidente da FIA, Jean Todt, publicou uma carta aberta às federações nacionais, exortando as pessoas a “pensar de forma diferente, agir de forma diferente. Imaginemos outra forma alcançar resultados”. E o que significa isto? Talvez o que disse agora Diretor da M-Sport Ford, Richard Millener: “Tem que haver capacidade do promotor para fazer as coisas de forma diferente”, leia-se, acomodar o maior número possível de ralis se e quando a época do WRC for retomada.



E como se faz isto? Até aqui os ralis começam à quinta-feira com a cerimónia de abertura, uma super-especial em alguns casos, e termina no domingo antes da hora de almoço com a Power Stage, mas o que Millener diz é que talvez fosse bom encurtar drasticamente as provas, de modo a que, pelo menos este ano se possam fazer mais, pois com o tempo a passar e o ano a ficar cada vez mais curto, começa a tornar-se quase impossível realizarem-se todas as provas agendadas e adiadas:



“Há oportunidade de fazer as coisas de forma diferente para o resto da temporada. Todos sabemos que vai ser muito difícil em termos logísticos conseguir que todos esses eventos entrem, se lhes dermos o formato e o espaço habituais entre os eventos. Portanto, vamos pensar um pouco mais fora da caixa”. E o que isto significa? O que já escrevemos ontem: Provas de dois dias, com reconhecimentos 5ª e 6ª, rali ao sábado e domingo.



Millener sugere ainda dois ralis no mesmo país em semanas consecutivas: “Se a infraestrutura já lá está, porque não pensar neste tipo de coisas?” disse ao Dirtfish. Estamos a falar do WRC, mas isto também se pode aplicar ao Campeonato de Portugal de Ralis, reconhecimentos no sábado, prova no domingo, para as provas não-FIA. Porque não?