WRC: Ralis a ‘acabar’ ao sábado e várias ‘Powerstage’ ao domingo? | AutoSport

A FIA tarda em anunciar qual vai ser o novo sistema de pontuação do Mundial de Ralis, mas o que não falta é especulação. Como é habitual. Pode ler o que escrevemos sobre o assunto aqui “Novo sistema de pontos no WRC: o quê, logo se vê…” – CLIQUE AQUI

A única coisa que é certa, é que o sistema vai ser diferente, e já se fala inclusivamente que o “rali vai acabar ao sábado”, são atribuídos pontos e as especiais de domingo são “várias PowerStage” cada uma a valer pontos.

Como vai ser feito, não sabemos, mas que cada um dos dias tem de ter ‘sumo’ mediático, não temos dúvidas. Um rali de dois dias é mais ‘vendável’ mediaticamente e não vale mesmo a pena aos arautos do “antes é que era”, porque os tempos mudaram e o WRC não pode agradar somente aos ‘verdadeiros adeptos’ porque as marcas precisam de fazer marketing a toda a gente, inclusive aos ‘adeptos eventuais’ e especialmente às novas gerações e esse não vão lá com o ‘antigamente é que era’.

Entre o “morrer orgulhoso com o passado”, ou “mudar para garantir o futuro”, preferimos esta última, sabendo que muitos não vão querer ir com a nova onda. Estão no seu direito.