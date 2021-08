WRC, Rali Ypres: Tempo de Sébastien Ogier corrigido | AutoSport

Já depois do final do dia, Sébastien Ogier viu o seu registo da PE10, a primeira passagem de Dikkebus, ser corrigido, uma especial onde foi prejudicado pelo acidente de Takamoto Katsuta. Desta forma, o piloto da Toyota ‘ganhou’ três segundos e já só está agora apenas 4.3s do derradeiro lugar do pódio, que neste momento está na posse de Elfyn Evans. Classificação atualizada: