WRC, Rali Ypres, Shakedown: Thierry Neuville foi o mais rápido | AutoSport

Thierry Neuville foi o mais rápido do Shakedown do Rali Ypres. A dupla Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) conseguiu o melhor registo na quarta passagem, com o tempo de 3:44.4. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram a segunda melhor marca (3:45.0) e o terceiro melhor registo foi assinado pela dupla Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), 3:45.7.

Seguiram-se Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com o mesmo tempo de Solberg e Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) a completar o top 5, com 3:46.0. Excetuando Rovanperä, todos os melhores tempos do top 5 foram realizados na quarta passagem

Amanhã teremos o primeiro dia a doer, com oito classificativas, sendo que a primeira está agendada para as 9:15, hora portuguesa.

Tempos Online AQUI