WRC, Rali Ypres, PE18: Kalle Rovanperä passa Elfyn Evans… | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a especial de Francorchamps, realizada no mítico circuito de Spa, onde vai estar a Fórmula 1 dentro de duas semanas, mas a informação mais relevante passa pelo facto de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) terem passado Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) na luta pelo terceiro lugar. O jovem finlandês esteve melhor no troço que incluiu a passagem por Eau Rouge/Raidillion e tem agora 3.9s de avanço para o seu companheiro de equipa, isto quando faltam apenas dois troços para o fim do rali.

Lá na frente, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) mantém um avanço de 14.9s para Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) , enquanto Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) já estão a 10.2s de Evans, pelo que também já não devem melhorar a posição.

