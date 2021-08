WRC, Rali Ypres, PE 15: Prossegue jogo do ‘gato e do rato’ entre Thierry Neuville e Craig Breen | AutoSport

Continua o jogo do gato e do rato entre Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) e

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) com a margem entre as duas duplas da Hyundai MotorSport a cifrar-se agora em 7.2s, quase a mesma com que ambos terminaram no final do dia de ontem.

Curioso também o facto das diferenças entre os três Toyota que se seguem se manterem basicamente as mesmas: Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) são terceiros da geral, 38.8s da frente, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) a 5.8s e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) 2.5s mais atrás. Tem sido assim o dia inteiro e falta apenas um troço.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) estão, como se sabe, muito atrasados no sexto lugar fruto do furo sofrido de manhã.

