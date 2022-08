WRC, Rali Ypres/Bélgica: Stéphane Lefebvre vence WRC2 | AutoSport

Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) liderou quase de ‘fio a pavio’ a ronda belga do WRC, batendo o líder do campeonato, Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia rally2 evo) por 18.1s.

O francês assegurou a sua primeira vitória da época, aproveitando da melhor maneira o facto de conhecer bem os terrenos que pisou, uma vez que tem vindo a competir no campeonato da Bélgica de Ralis.

Lefebvre assumiu a liderança na PE2, e manteve a posição o resto do rali, mesmo sempre pressionado por Andreas Mikkelsen que se aproximou fortemente no troço de abertura de sábado. Contudo Lefebvre rapidamente subiu o ritmo e chegou ao fim do dia com um avanço de 25.7s, tempo que geriu no último dia, mantendo intacta quase toda a sua vantagem, terminando também num interessante sexto lugar na classificação geral: “Passou muito tempo desde a nossa última vitória no WRC2, estou muito orgulhoso do que conseguimos este fim-de-semana e quero agradecer a toda a equipa. Foi complicado voltar ao WRC2 e esta vitória é para eles”, disse Lefevbre.

Mikkelsen permaneceu em segundo lugar e com isso continua a liderar o campeonato, mas com os resultados a ‘deitar fora’, apesar do avanço, as contas não lhe vão ficar fáceis se Kajot Kajetanowicz somar bons pontos na Nova Zelândia e Japão, onde o polaco pretende estar, por saber que a maioria dos europeus não vai.

O ‘problema’ de Mikkelsen é que só pode fazer mais uma prova e Kajetanowicz, pode disputar mais três. Dos sete resultados, o pior é atirado fora. dos nove ralis, Mikkelsen e Kajetanowicz só se defrontaram em dois.

Como se percebe, tinha dado jeito a Mikkelsen vencer aqui, mas não foi capaz, pois Lefebvre foi claramente melhor.

Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) foi terceiro 51.0s mais atrás, na frente de Chris Ingram (Skoda Fabia Rally2 evo) com o piloto britânico a conquistar também os primeiros pontos no WRC2 Junior. Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) foi quinto lugar, e depois de liderar o WRC2 Junior durante a maior parte do rali, cedeu a posição a Ingram na PE17 quando um furo lhe ‘roubou’ tempo. Vincent Verschueren (VW Polo GTI R5) completou o top 6, enquanto Armin Kremer (Skoda Fabia Rally2 evo) venceu a WRC2 Masters Cup.

Černy vence WRC3

Jan Černý (Ford Fiesta Rally3) venceu o WRC3 depois de liderar do princípio ao fim, deixando o húngaro Zoltán László a mais de 10 minutos, e vencendo 19 dos 20 troços do rali. Desta forma, Černý está agora a um ponto do líder do campeonato, Sami Pajari empatado no segundo lugar com Lauri Joona: “Sabíamos que só precisávamos de terminar o rali, mas quando se roda no limite é mais fácil porque se está sempre 100% concentrado na condução”, disse o piloto de 32 anos. Enrico Brazzoli ficou de fora no 1º e 2º dias, mas regressou em ambas as ocasiões e a sua perseverança valeu-lhe um lugar no pódio, mesmo a quase duas horas do vencedor.