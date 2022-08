WRC, Rali Ypres/Bélgica, Ott Tanak: “tenho contrato com a Hyundai para o próximo ano” | AutoSport

Tendo em conta que a M-Sport está com imensos problemas pelo facto – já se percebeu há muito – tem carro mas não tem piloto para o levar às vitórias exceção feita a Sébastian Loeb, que só tem previsto fazer dois ou três eventos durante o ano, a verdade é que há algum tempo que se fala de um possível mudança de ares por parte de Ott Tänak/Martin Järveoja, mas o estónio dificilmente poderá rumar à M-Sport/Ford e à Toyota: “eu tenho contrato com a Hyundai para o próximo ano”.

É óbvio que já não seria a primeira vez que um piloto muda de equipa a meio do contrato, mas neste caso, não só a Hyundai está a melhorar, como é pouco provável que a Toyota quisesse ter três ‘galos’ a lutar pelo ‘poleiro’ do título.

Claro que a Toyota não descartaria ter Tanak na equipa, até porque não é líquido que Esapekka Lappi fique em 2023, mas já não nos parece que possa fazer um enorme esforço para que isso aconteça. Normalmente isso sucede quando é preciso um piloto para vencer ralis e campeonato e não nos parece que a Toyota esteja ‘curta’ a esse nível com Kalle Rovanpera e Elfyn Evans.

Quanto à M-Sport, vontade não lhes deve faltar, provavelmente o que falta é dinheiro para o concretizar. E se isso não mudar, nada feito…