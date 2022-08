WRC, Rali Ypres/Bélgica: Kalle Rovanpera pode ser já campeão | AutoSport

Não é provável, mas pode acontecer: Kalle Rovanpera pode já chancelar o seu título de campeão na Bélgica. A questão já não é ‘se’, mas sim ‘onde’.

Este é o seu primeiro ‘match point’ e ainda sem fazer grandes contas, sempre se pode adiantar que se Kalle Rovanpera vencer o Rali de Ypres/Bélgica e somar 5 pontos da PowerStage, Ott Tanak não somar mais do que três pontos, Thierry Neuville, quatro, Elfyn Evans, 13, e por aí fora, Rovanpera será já campeão.

Para que se perceba melhor a improbabilidade de não ser Rovanpera o campeão de 2022, seria necessário que Tanak ou Neuville vencessem quase as provas todas e Rovanpera não pontuasse, ou pontuasse muito pouco em todas elas. Nada provável, mas como se diz “enquanto há vida, há esperança”. Nesta tabela, percebemos melhor a questão, e nem sequer vamos ao fatores de desempate de Rovanpera face a cada piloto, pois aí Rovanpera ‘perde’…porque venceu quase as provas todas.